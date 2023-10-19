Врач назвала две самые частые ошибки при боли в животе

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При боли в животе не рекомендуется пить обезболивающие препараты и прикладывать грелку. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, боль в животе – неспецифический симптом, который может беспокоить при многих патологиях. "Она может быть связана с желудком, поджелудочной железой, кишечником, почками, воспалением аппендикса. Иногда под боль в животе маскируется инфаркт", – пояснила Чернышова.

Без помощи врача определить настоящую причину недомогания практически невозможно. Поэтому в таких случаях не рекомендуется заниматься самолечением, чтобы не усугубить проблему.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если принять обезболивающее при боли в животе, то мы можем замаскировать симптомы. Неприятные ощущения пройдут, потому что таблетка подействует. Но процесс продолжит развиваться и может привести к более тяжелым последствиям.

Кроме того, для облегчения боли в животе не стоит использовать грелку. "Грелку нельзя класть, потому что, если есть какое-то воспаление, например аппендицит, холецистит, панкреатит, лишнее тепло может усилить активность заболевания и привести к осложнениям", – предупредила терапевт.

Ранее россиянам рассказали, чего не следует делать при боли в груди. В первую очередь не рекомендуется заниматься физической активностью. Если за таким недомоганием стоит стенокардия, то человек рискует получить инфаркт. Также не следует париться в бане с целью снять боль в груди и заниматься самолечением.

