Врач посоветовала пить больше воды при отравлении

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При отравлении необходимо пить воду и специальные растворы для регидратации. Принимать их нужно каждые 10 минут по столовой ложке. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заслуженного врача РФ Оксану Драпкину.

Она объяснила, что летом люди нередко страдают от отравления, так как едят недостаточно чистые овощи и фрукты, чаще пьют некипяченую воду, продукты в тепле портятся быстрее. Также появляются мухи, которые переносят опасные инфекции, пищевая токсикоинфекция как раз развивается, если употреблять продукты, в которых накопились бактерии и выделяемые ими токсины.

По словам эксперта, к симптомам отравления относятся резко появляющиеся жидкий стул, неоднократная рвота, спазмы в животе. Помимо этого, общая интоксикация, а именно слабость, головная боль, озноб, повышение температуры. Также из-за обезвоживания появляется тахикардия, бледнеет кожа, снижается давление.

Медик уточнила, что обычно данные симптомы проходят в течение 1–3 дней, если лечить их правильно. Но если от отравления страдают сразу несколько членов семьи или человек, лучше быстрее обратиться к специалисту. Особенно, если симптомы не проходят в течение 3-х дней или состояние резко ухудшается.

Драпкина предупредила, что обезвоживание наиболее опасно для детей и пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями ЖКТ, печени, сердца, сосудов, почек. В таком случае нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

При отсутствии специальных растворов их можно приготовить самостоятельно, уточнила эксперт. Для этого в 1 литре кипяченой воды необходимо развести 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку сахара. Справиться с отравлением помогут и сорбенты, выводящие токсины из организма. Врач напомнила, что при их приеме нужно четко следовать инструкции по применению, особенно когда средства предназначаются для детей.

Специалист подчеркнула, что во время отравления нельзя принимать противорвотные и противодиарейные препараты, потому что в таком случае токсины останутся в организме, что приведет к ухудшению состояния. В первые сутки после отравления лучше отказаться от еды и только пить. Со вторых суток можно аккуратно есть куриный бульон, рисовую кашу на воде, белые сухари, пить кисель и крепкий чай. Подобная еда и напитки не раздражают кишечник и желудок, уточнила врач.

Чтобы избежать отравления, Драпкина посоветовала мыть руки с мылом перед едой, после туалета и перед тем, как начать готовить. Овощи, фрукты, зелень тщательно мыть нужно не только проточной водой, но и споласкивать кипяченной, особенно, если это будут есть дети. Пить при этом важно только кипяченую или бутилированную воду.

Врач также предложила следовать следующим правилам:

покупать еду только в магазинах, а при покупке чего-либо на рынке спрашивать срок годности и тщательно обнюхивать;

не покупать уже разрезанные овощи, фрукты и арбузы-дыни;

всегда использовать сумку-холодильник для скоропортящихся продуктов.

При этом срок годности некоторых продуктов строго ограничен и 3–4 часа нарушения температурного режима могут привести к их порче, напомнила эксперт. Это бочковой квас, майонез, пицца, сыр, мясо холодного копчения, сало, рыба, торты, пирожные, кондитерские крема.

Драпкина порекомендовала хранить готовую еду или полуфабрикаты в закрытых емкостях, держать сырое мясо, птицу и рыбу отдельно от готовой пищи. Кроме этого, нужно использовать для нарезки сырых и готовых блюд разные ножи и доски, тщательно прожаривать рыбу и мясо.

Ранее врач Екатерина Кашух рассказала, что в случае нарушения технологии консервирования домашние заготовки могут спровоцировать возникновение такого заболевания, как ботулизм. Оно смертельно опасно, так как яд может вызвать поражение дыхательных мышц, приводя к остановке дыхания.

До этого врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов заявил, что опасность пищевого отравления заключается в том, что его можно спутать с кишечным, которое требует обращения за медпомощью. При появлении симптомов отравления важно оценить особенности местонахождения, прикинуть возможные причины недуга, а затем принимать решение о том, как лечиться – самостоятельно или в больнице, отметил он.

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