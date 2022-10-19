Повар раскрыла правила доставки продуктов в советские школьные столовые

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

У советских школ были свои шоферы, которые регулярно привозили продукты в столовые. Об этом "Мосленте" рассказала шеф-повар Любовь Зотова.

Она пояснила, что повара получали готовое меню и необходимые продукты в нужном количестве.

"Положено десять граммов масла на картошку – значит, на 150 обедов выдавали полтора килограмма масла. Мы все взвешивали", – рассказала Зотова.

По ее словам, все повара старались, поэтому ученики были сытыми, а некоторые могли и не доесть свои порции. Зотова добавила, что сосиски тогда были очень вкусные, а сейчас она не может найти такие в магазинах.

Женщина упомянула и строгие проверки, которые проходили в столовых. Зотова добавила, что поначалу от них "трясло", несмотря на то что повара делали все как положено.

"Страшно ведь: а вдруг где недосмотрела?! Я же, хоть и училась на шефа, но опыта-то никакого управленческого не имела и ко всему этому только привыкала", – призналась она.

Зотова отметила, что иногда повара получали замечания по мелочам, например что нож из мясного цеха оказывался в овощном. Наказывали, по ее словам, рублем.

"Эту работу надо любить, любить детей. Не знаю почему, но мне все это так нравилось. Я попала в свою среду", – заключила Зотова.

Ранее президент автономной некоммерческой организации "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов рассказал, что питание в школьных столовых в годы СССР не было разнообразным, однако государство тщательно контролировало его качество. Вместе с тем он отметил, что сложно сравнить питание в Советском Союзе и в современной России, так как в разные эпохи существуют разные условия жизни.



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