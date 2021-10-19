Энтомолог объяснил, чем вызвано нашествие клопов в жилых домах в Сочи

Фото: телеграм-канал "Сочи Онлайн"

Биолог-энтомолог Роман Хряпин рассказал Москве 24, что нашествие клопов в Сочи может быть связано с тем, что в момент размножения насекомых не были предприняты необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в Сочи резко возросло количество клопов в домах – именно там насекомые ищут места для зимовки. Жители Адлерского района собирают их мешками. Известно, что к борьбе с клопами планируют привлечь научное сообщество и специалистов из национального парка. Всего выявлено порядка 200 крупных очагов в местах зимовки.

"Скорее всего, речь идет о мраморном клопе – инвазивный вид, который завезли на Кавказ из тропических стран. Он является вредителем зеленых насаждений и фруктовых культур. Вполне возможно, что сейчас они просто уходят на зимовку, поэтому селятся в домах", – объяснил Хряпин.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Возможно, такое их количество связано с тем, что просто пропустили момент вспышки массового размножения вредителя, не предприняли меры, в том числе обработку, не выпустили каких-то естественных врагов, хищников, которые с ними борются. Соответственно, произошла вспышка. Такое бывает.

По словам эксперта, аналогичные вспышки могут произойти в регионах Кавказа и республиках Закавказья. При этом Хряпин подчеркнул, что жизни и здоровью человека эти насекомые никак не угрожают.

"Человека кусать не будут, пить кровь – тоже. Могут ползать по людям, плохо пахнуть. Лучше всего поставить на окна москитные сетки, через которые эти клопы пробраться не могут", – порекомендовал энтомолог.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как защититься от постельных клопов. Самыми благоприятными условиями для их размножения становятся жилые помещения с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием. Занести насекомых можно с различными вещами и мебелью, также они могут переползать из соседних квартир по каналам вентиляции, через электророзетки и по наружным стенам домов.

Постельных клопов можно привезти из гостиницы. В ведомстве рекомендуют держать чемоданы в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям насекомым труднее проникнуть в вещи. Грязное белье лучше складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу. Дома следует чаще прибираться, используя пылесос, а также регулярно менять постельное белье.

