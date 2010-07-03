В столице ожидается облачная погода без осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В эту субботу, 19 октября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и до +17 градусов. Об этом сообщил портал "Метеоновости".

Столица и область попадут под влияние антициклона. Атмосферное давление немного вырастет. В середине дня оно составит 753 миллиметра ртутного столба.

"При облачной погоде с прояснениями обойдется без осадков. Максимальная температура в Москве 13-15 градусов, по области - 12-17 градусов", – сообщили синоптики.

Ветер в субботу будет юго-западный, скорость 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 60%.

Ранее метеорологи передавали, что в эти выходные с столице ожидается комфортная погода. Температура воздуха будет на уровне 7 градусов выше климатической нормы. В городе сохранится теплая и сухая погода, преимущественно без осадков.

В понедельник, 21 октября, воздух начнет охлаждаться, будет не более +8...+13 градусов. Также возможны кратковременные дожди.

