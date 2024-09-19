Сухая погода с температурой до 23 градусов ожидается в Москве 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сухая погода ожидается в Москве 19 сентября. Температура в городе окажется в пределах 21–23 градусов, по области – 20–25 градусов, написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

Согласно его прогнозу, северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

"Сегодня (19 сентября. – Прим. ред.), двигаясь с севера на юг, территорию столичного региона будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он станет причиной уплотнения облачности, усилит ветер и начнет процессы понижения температуры, а вот вероятность дождей пока по-прежнему невелика", – рассказал Леус.

В пятницу, 20 сентября, воздух в столице прогреется до 20–22 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что в Москве не ожидается заморозков до конца сентября. Она отметила, что 22 числа первые заморозки придут в Подмосковье: в некоторых районах области ночная температура может понизиться до слабоотрицательных значений. Как правило, в столице заморозки наступают в более поздние периоды, объяснила она.