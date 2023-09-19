Врач рассказал, как сохранить здоровье при ночной работе

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Ночная работа может негативно отразиться на здоровье, однако есть несколько способов снизить вред организму. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-терапевта Ивана Ромасова.

Специалист объяснил, что качественный сон необходим человеку для восполнения сил. По рекомендациям Национального фонда сна, людям в возрасте от 18 до 64 лет необходимо спать 7–9 часов, а гражданам старше 65 лет – 7–8 часов. Лучше всего, когда сон совпадает с солнечным циклом, отметил врач.

Тем, кто работает по ночам или сутками, как правило, приходится отсыпаться днем. Ромасов обратил внимание, что солнечный свет мешает качественному сну, поскольку выполняет функцию будильника для организма. Фоторецепторы на сетчатке глаза подают сигналы в мозг, в результате чего запускаются процессы выработки различных гормонов и веществ, которые поддерживают бодрствование, объяснил терапевт.

Однако находиться в бодром состоянии человек после ночной работы не может, что приводит к нарушению биоритмов, добавил врач. Эксперт предупредил, что ночные работники больше подвержены стрессу, бессоннице, перееданию, сердечно-сосудистым заболеваниям, снижению либидо, выгоранию и сахарному диабету.

При этом есть так называемые совы, у которых биологические часы запаздывают, отметил Ромасов. Им легче дается ночной график.

Сложнее всего, по словам врача, работать сутками по ненормированному расписанию, поскольку полное отсутствие режима истощает организм.

Снизить вред для здоровья поможет график сна, на который обязательно нужно выделять 7–8 часов, подчеркнул специалист. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы сну ничего не мешало: стоит отключить телефон, воспользоваться берушами, маской для сна или шторами блэкаут, посоветовал он.

Также необходимо нормализовать рабочий процесс. Бодрствование должно сопровождаться ярким светом, а основной прием пищи осуществляется перед работой, отметил Ромасов.

Он рекомендовал есть во время смены небольшими порциями – овощи, фрукты, цельнозерновые и продукты с высоким содержанием белка. Обязательно нужно поддерживать водный баланс в организме, напомнил эксперт.

В выходные дни важно не забывать про физическую активность. Для восстановления сил необходимо здоровое питание, а также витамин Д и магний, добавил врач.

Людям, работающим по ночам, нужно периодически сдавать следующие анализы:

липидный спектр – общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, липопротеин (а);

общий анализ крови;

глюкоза;

витамин Д;

магний;

кальций;

ТТГ.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал , что дневной сон позволяет снять усталость и повысить работоспособность, однако для этого важно, чтобы он не был слишком продолжительным.

По его словам, если ограничить время сна не получилось, то лучше поспать 1,5 часа. Но в таком случае избавиться от усталости уже не получится. Чтобы избежать погружения в глубокие стадии сна, следует спать не лежа, а, например, полусидя, добавил сомнолог.



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