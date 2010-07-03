Дума поддержала законопроект о взыскании долгов по зарплате

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Госдума в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возможность принудительно взыскивать с работодателей долги по зарплате сотрудникам, сообщают "Дни.ру".

"Законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты", – заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Депутат напомнил, что в данный момент работники также могут решить проблему с долгами по зарплате, обратившись в суд. Однако, по его словам, это не совсем выгодно для работников и займет много времени. Кроме того, работодатель может затянуть судебные тяжбы, что оставит работника без положенных средств.

"Это чревато рисками бедности и попадания в долговую кабалу с "займами до зарплаты", – подчеркнул Володин.

После принятия законопроекта работник сможет получить заработную плату с помощью трудовой инспекции, которая составит исполнительный лист о принудительном взыскании и направит работодателю. По словам Володина, на данном этапе большая часть компаний рассчитывается со своими работниками.

Ранее сотрудники Общероссийского народного фронта предложили разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно. Общественники предлагают ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ ("Режим рабочего времени") понятие "временная удаленная работа".

По мнению авторов инициативы, это позволит защитить права работников, которые иногда по устной договоренности с руководителем работают не в офисе. В Минтруде заявили, что готовы поддержать "любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения".

