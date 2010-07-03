PR-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

Фото: ТАСС/Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось. Об этом сообщило издание "Московский комсомолец" со ссылкой на PR-директора актрисы Марину Потапову.

Потапова написала друзьям артистки, что шансы на выздоровление "немаленькие". По ее словам, врачи обнадежили близких и отметили, что Заворотнюк может выкарабкаться.

Родственники пока не выходили на связь с журналистами.



СМИ сообщили об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк

Ранее на этой неделе сообщалось, что актриса пришла в сознание и самостоятельно дышит.

У 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга последней стадии (при этом близкие и представители актрисы пока не подтвердили и не опровергли эти сведения).

Накануне очевидцы заметили в одной из столичных больниц супруга Заворотнюк Петра Чернышева и ее старшую дочь.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Ее госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Польши. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние поддерживается медикаментозно.

