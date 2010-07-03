Россияне стали реже ездить на машинах из-за цен на бензин

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Почти половина россиян стали реже ездить на машинах из-за высоких цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РИА Новости.

По данным исследования, рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне ставят на первое место возможную высокую стоимость бензина (47%).

Еще часть опрошенных (16%) заявила о дорогом обслуживании машин и высоких налогах. Финансовые трудности и попытки сэкономить в качестве причины назвали 15% опрошенных. Также поводом от отказа машин послужили забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%)

Кроме того, в ходе опроса 43% респондентов выявили желание пересесть с автомобиля на велосипед. Чаще остальных об этом задумывались люди в возрасте 25–44 лет. Свое предпочтение многие водители отдали и электромобилям (33%). Еще 10% опрошенных пересели бы на электромопед и электроскутер, 9% респондентов – на электросамокат и 6% – на электровелосипед.

По данным исследования, 22% водителей хотели бы использовать автомобиль реже. Еще столько же респондентов напротив высказались, что не могут отказаться от вождения автомобиля. Опрошенные отмечали, что автомобиль им необходим для того, чтобы отвести детей в школу, садик. Среди причин были также названы удаленность работы от дома, потребность ездить в магазин или по личным делам.