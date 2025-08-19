До 21 градуса и небольшой дождь ожидаются в столице 19 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве во вторник, 19 августа, составит от 19 до 21 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачность и небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 17 до 22 градусов, по области тоже возможны небольшие осадки.

Будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях "Росгидромета" Анатолий Цыганков сообщил, что в столице на этой неделе ожидаются похолодание до 8 градусов и дожди. Синоптик охарактеризовал погоду как циклоническую. В ночь на среду, 20 августа, осадков не ожидается, однако днем возможен небольшой дождь.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что начало сентября в Москве ожидается по-летнему теплым. Согласно прогнозам, средний температурный фон, как и количество осадков, будут близкими к своей многолетней норме.

