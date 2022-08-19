Тонну апельсинов раздадут на ВДНХ в честь дня рождения Чебурашки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 24 августа, на ВДНХ состоятся торжественные мероприятия в честь дня рождения Чебурашки, гостям "Союзмультпарка" раздадут 1 тонну апельсинов. Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Отмечается, что около павильона № 34 "Космос" пройдет церемония передачи нового индикатора невесомости для отправки на Международную космическую станцию. В новой российской экспедиции ее роль исполнит Чебурашка.

"Также гости выставки увидят инсталляцию с воссозданной сценой из нового одноименного фильма. В "Союзмультпарк" будет доставлена 1 тонна апельсинов, которые плюшевый именинник будет раздавать юным посетителям центра", – говорится в релизе.

В пресс-службе уточнили, что фрукты будут раздавать с 10:30 до 21:00. Вход в "Союзмультпарк" осуществляется по билетам.

Ранее студия "Централ Партнершип" представила тизер-трейлер фильма "Чебурашка", премьера которого запланирована на 1 января 2023 года. В ролике впервые показаны герои предстоящей картины.

Главным героем станет анимированный Чебурашка из советских мультфильмов. Остальных персонажей сыграют настоящие актеры: Сергей Гармаш воплотит образ садовника Геннадия, а Елена Яковлева исполнит роль злодейки Риммы.