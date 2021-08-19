Шесть сетей аптек присоединились к программе "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть сетей аптек присоединились к акции "#ВыбираемВместе" программы "Миллион призов", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Участники программы смогут потратить призовые баллы на покупку лекарств, медицинских изделий и косметики.

Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тысяч призов, среди которых 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. Также участники акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе" смогут выиграть 100 автомобилей и 20 квартир.

Для того чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться на участие в электронном голосовании до 23 часов 59 минут 13 сентября.

Избиратель должен проголосовать с 17 по 19 сентября и следить за розыгрышем призов. Его будут транслировать ежедневно с 18 по 20 сентября в прямом эфире на телеканале Москва 24. Победителей будут выбирать методом случайной выборки.