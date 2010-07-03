Названы самые частые онлайн-покупки россиян

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Компания Google провела исследование того, какие именно товары россияне чаще всего приобретают онлайн. О результатах пишет ТАСС.

65% опрошенных предпочитают покупать через интернет одежду и обувь, 63% респондентов отдают предпочтение продуктам питания, 56% выбирают косметику и средства личной гигиены. Также спросом пользуются товары для дома (53%) и бытовая электроника (51%).

Вместе с тем игрушки и ювелирные изделия большинство россиян предпочитает приобретать непосредственно в магазинах – онлайн эти товары заказывают только 33% и 29% граждан соответственно.

При этом отмечается набирающая популярность функция виртуального ассистента: совершают покупки и составляют списки с его помощью уже 10% потребителей, 31% респондентов планируют использовать функцию в 2020 году.

Ранее аналитический центр "Битрикс24" провел исследование, согласно результатам которого в 2019 году расходы на покупки в интернете увеличили 38% россиян. 90% опрошенных при этом оплачивают свои онлайн-заказы банковской картой. Дорогие вещи в Сети готовы приобретать чуть более половины жителей страны. Так, 34% человек заявили, что могут заплатить за один заказ в интернет-магазине от 5 до 20 тысяч рублей.