Эксперты поддержали предложение ограничить использование смартфонов в школах

14:28
14:28
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Фото: ТАСС/DPA/Patrick Seeger
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков прокомментировал Москве 24 рекомендацию Минпросвещения ограничить использование мобильных телефонов в школах. По его словам, ребенок, придя в школу, должен прежде всего заниматься учебой, а не "трезвонить куда попало".
"Необходимо не просто ограничить, а надо запретить использование мобильных телефонов для всех школьников. Во всех европейских странах уже давно введена эта мера. Там мобильные телефоны сдают на входе в школу или просто рекомендуют вообще не приносить в учебное заведение", – говорит специалист.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова также выразила мнение, что это очень хорошая инициатива, поскольку "кто-то играет, кто-то в социальных сетях сидит, и все это сказывается на успеваемости".
"Во время занятий телефона у ребенка не должно быть. Если он покидает урок по уважительной причине, например, заболел или еще что-то такое, то, конечно, телефон нужно возвратить, чтобы он мог связаться с родителями и решить свои проблемы", – считает эксперт.
При этом Леткова обратила внимание на важность того, кто будет отвечать за сохранность мобильных телефонов в школах.
Ранее Минпросвещения рекомендовало школам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в стенах учебных заведений.
На сайте министерства указывается, что, согласно данным опроса, родители, дети и учителя поддерживают эту инициативу.
Также отмечается, что длительное время использования гаджетов ведет к нарушениям психики, гиперактивности и раздражительности.
В рекомендациях, в частности, сказано, что ученики и учителя могут переводить телефон в беззвучный режим при входе в школу.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поддержала инициативу ввести в школах запрет на мобильные телефоны, отметив, что так дети будут лучше учиться. Для установки порядка пользования телефонами в учебных заведениях будет создана специальная рабочая группа.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. По его мнению, школьники должны быть все время на связи. Депутат полагает, что запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния.
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