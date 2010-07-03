Эксперты поддержали предложение ограничить использование смартфонов в школах

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Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков прокомментировал Москве 24 рекомендацию Минпросвещения ограничить использование мобильных телефонов в школах. По его словам, ребенок, придя в школу, должен прежде всего заниматься учебой, а не "трезвонить куда попало".

"Необходимо не просто ограничить, а надо запретить использование мобильных телефонов для всех школьников. Во всех европейских странах уже давно введена эта мера. Там мобильные телефоны сдают на входе в школу или просто рекомендуют вообще не приносить в учебное заведение", – говорит специалист.





Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования Не нужно детям постоянно сидеть на трубке. Это отвлекает их от занятий. Во-вторых, это средство подсказки во время урока. В-третьих, дополнительное воздействие на психику. Нам надо вводить эту рекомендацию немедленно, я поддерживаю эту позицию министерства просвещения.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова также выразила мнение, что это очень хорошая инициатива, поскольку "кто-то играет, кто-то в социальных сетях сидит, и все это сказывается на успеваемости".

"Во время занятий телефона у ребенка не должно быть. Если он покидает урок по уважительной причине, например, заболел или еще что-то такое, то, конечно, телефон нужно возвратить, чтобы он мог связаться с родителями и решить свои проблемы", – считает эксперт.

При этом Леткова обратила внимание на важность того, кто будет отвечать за сохранность мобильных телефонов в школах.





Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Проблема есть в механизме реализации в том плане, кто будет нести ответственность за эти телефоны. У многих ребят дорогие телефоны, и если их где-то оставлять, должен быть человек, который будет за это ответственен. Если все в классе складывать, как сейчас часто делается, тогда проблема легче решается. Тогда это все на виду и кражу трудно устроить.

Ранее Минпросвещения рекомендовало школам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в стенах учебных заведений.

На сайте министерства указывается, что, согласно данным опроса, родители, дети и учителя поддерживают эту инициативу.

Также отмечается, что длительное время использования гаджетов ведет к нарушениям психики, гиперактивности и раздражительности.

В рекомендациях, в частности, сказано, что ученики и учителя могут переводить телефон в беззвучный режим при входе в школу.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже поддержала инициативу ввести в школах запрет на мобильные телефоны, отметив, что так дети будут лучше учиться. Для установки порядка пользования телефонами в учебных заведениях будет создана специальная рабочая группа.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. По его мнению, школьники должны быть все время на связи. Депутат полагает, что запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния.