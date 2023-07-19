Число столичных ипотечных сделок увеличилось в июне почти на 13%

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Число ипотечных сделок, оформленных в июне 2023 года в Москве, выросло на 12,6% по сравнению с показателями прошлого месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

Отмечается, что в июне было зарегистрировано 13 123 договора ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости. В мае заключили 11 657 подобных договоров. В июне прошлого года показатель был на уровне 6 812 договоров (в июне 2023 показатель вырос на 92,7%), в июне 2021-го – 10 731 договор (рост 22,3%).

По информации руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, подобный месячный порог в 2022 году не был достигнут, в 2021 году объем в 13 тысяч сделок фиксировался только в декабре, месяц является традиционно высоким по объему регистраций.

Майданов подчеркнул, что по итогам второго квартала фиксируется рекордное количество ипотечных сделок при покупке жилья в строящихся домах и на вторичном рынке – больше 36 тысяч. Это на 28,6% выше результатов первых трех месяцев 2023 года и на 75,8% больше апреля – июня 2022 года (20 714). По сравнению с предыдущим максимумом второго квартала 2021 года (33 537) увеличение составило 8,6%.

Он считает, что причиной роста в том силе стала реализация проекта "Электронная ипотека за 24 часа". Так, все ипотечные сделки, которые подаются в Росреестр через банковские сервисы, обрабатываются менее чем за 24 часа, что обеспечивает высокие объемы регистраций.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столица лидирует среди регионов РФ по выданным льготным ипотечным кредитам. В июне их объем составил 26,5 миллиарда рублей (19,6% от общероссийского объема льготной ипотеки). За все время программы было выдано кредитов на сумму 910,5 миллиарда рублей, добавил он.

В пресс-службе заключили, что Росреестр зафиксировал в Москве наивысшие показатели всех лет. Ранее объем сделок в январе – июне не превышал 64 тысячи (в этом году он составил 64 729). Показатель вырос на 23,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года (52 246), к аналогичному периоду 2021 года (60 071), когда фиксировался предыдущий максимум, рост составил 7,8%.

Ранее сообщалось, что по запросу регионов в городах, где нет новостроек, могут ввести льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье. По мнению экспертов, подобная мера позволит не только укрепить вторичный рынок, но и способствовать развитию строительной отрасли в целом.

До этого председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому правительство РФ выделит еще 15 миллиардов рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Решение было принято, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок.

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