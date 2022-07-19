Иммунолог сравнил степень заразности нового подварианта "Омикрон"-штамма с предыдущими

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что новый подвариант коронавируса "Кентавр" (BA.2.75) заразнее, чем другие подвиды "Омикрон"-штамма. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист отметил, что BA.2.75 обнаружили в мае, он активно распространяется в Индии и Европе. По словам иммунолога, на фоне ВА.5 "Кентавр" более заразный.

"Я бы сказал, что есть вероятность, что ВА.2.75 заразнее ВА.5. Если говорить о патогенности, то многие специалисты склоняются к тому, что ВА.5 является более патогенным, чем ВА.2", – сказал Крючков.

Он подчеркнул, что главная опасность состоит в том, что коронавирус продолжает мутировать. Иммунолог выразил мнение, что в ближайшие месяцы обнаружится более патогенный вариант вируса.

"В итоге все это может сложиться в проэпидемическую обстановку в конце сентября", – заключил Крючков.

Ранее главврач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал, что новый вариант коронавируса "Кентавр" с высокой долей вероятности станет доминирующим в России. По его словам, "Кентавр" более заразен, но менее патогенен, в связи с чем его распространение не вызовет всплеск госпитализаций и тяжелых случаев.

Об обнаружении в России "Кентавра" стало известно 19 июля. Забор материала с таким видом коронавируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за последние две недели доля подвидов "Омикрон"-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом достигла отметки в 51,76%. Непосредственно сам "Омикрон" установлен в 1,85% случаев, вариант "Дельта" – в 0,73.

