Иммунолог сравнил степень заразности нового подварианта "Омикрон"-штамма с предыдущими

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Иммунолог Николай Крючков рассказал, что новый подвариант коронавируса "Кентавр" (BA.2.75) заразнее, чем другие подвиды "Омикрон"-штамма. Об этом сообщает газета "Известия".
Специалист отметил, что BA.2.75 обнаружили в мае, он активно распространяется в Индии и Европе. По словам иммунолога, на фоне ВА.5 "Кентавр" более заразный.
"Я бы сказал, что есть вероятность, что ВА.2.75 заразнее ВА.5. Если говорить о патогенности, то многие специалисты склоняются к тому, что ВА.5 является более патогенным, чем ВА.2", – сказал Крючков.
Он подчеркнул, что главная опасность состоит в том, что коронавирус продолжает мутировать. Иммунолог выразил мнение, что в ближайшие месяцы обнаружится более патогенный вариант вируса.
"В итоге все это может сложиться в проэпидемическую обстановку в конце сентября", – заключил Крючков.
Ранее главврач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал, что новый вариант коронавируса "Кентавр" с высокой долей вероятности станет доминирующим в России. По его словам, "Кентавр" более заразен, но менее патогенен, в связи с чем его распространение не вызовет всплеск госпитализаций и тяжелых случаев.
Об обнаружении в России "Кентавра" стало известно 19 июля. Забор материала с таким видом коронавируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за последние две недели доля подвидов "Омикрон"-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом достигла отметки в 51,76%. Непосредственно сам "Омикрон" установлен в 1,85% случаев, вариант "Дельта" – в 0,73.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: