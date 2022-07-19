Первое заражение COVID-19 отмечено в одной из самых удаленных от цивилизации точек планеты

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Первое заражение коронавирусом за все время его существования зафиксировано на острове Питкэрн, который является одной из самых удаленных от цивилизации точек планеты, сообщает The Times.

COVID-19 заразился житель Питкэрна, который недавно посещал Новую Зеландию с целью лечения.

Питкэрн – принадлежащая Великобритании заморская территория, население которой составляет порядка 40 человек. Остров находится в Тихом океане в 5 тысячах километров от ближайшего континента и управляется из Новой Зеландии.

Когда началась эпидемия коронавируса, попасть на Питкэрн стало нельзя. При этом ограничения начали снимать только в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что в РФ увеличилась доля положительных тестов на коронавирус. Она стала больше в несколько раз.

Инфекционист Андрей Поздняков отмечал, что о новой волне коронавируса можно говорить при инфицировании 10% населения. При этом в Москве и Подмосковье в конце прошлой недели фиксировалось увеличение суточного процента положительных тестов на COVID-19 до 9%.

