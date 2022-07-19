В России за сутки госпитализировали 1 337 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России за последние сутки госпитализировали 1 337 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 132,5% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего выявлены 4 200 новых случаев коронавируса. Лидирует по этому показателю Москва – 790 случаев, Санкт-Петербург – 521, Московская область – 384.

От последствий инфекционного заболевания скончались 44 человека. После прохождения лечения выздоровели 4 186 пациентов.

С начала пандемии в России зафиксировали 18 499 044 случая COVID-19. Успешно перенесли болезнь 17 915 526 человек.

Ранее микробиолог и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев назвал неэффективность созданных против ранних штаммов коронавируса вакцин причиной новой вспышки заболеваемости в мире.

По словам эксперта, вакцины были созданы при "уханьском" штамме, что снижает их эффективность при столкновении с "Омикроном". Так, отмечает микробиолог, в Японии прививку получили более 80% жителей, однако врачи также наблюдают всплеск заболеваемости.

