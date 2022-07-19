Названы правила спецслужб, которые помогут отличить лжеца от честного человека

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Для того чтобы поймать человека на лжи, необходимо расспрашивать его, когда он находится за рулем. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

У спецслужб существует множество приемов, которые позволяют вычислить лжеца. Некоторые из них построены на том, что для рассказа вымышленной истории необходимо задействовать множество ресурсов мозга.

"Чтобы распознать лжеца, усложните ему задачу: если мозг будет занят другими делами, у него не останется ресурсов, чтобы лгать убедительно", – отмечается в материале.

Кроме того, при подозрении, что человек лжет, необходимо заставить его много говорить и расспрашивать у него максимальное количество подробностей. Лжецы обычно стараются избегать мелких деталей, так как не могут опереться на реальные воспоминания.

Также рассказчики вымышленных историй не используют сенсорную информацию и эмоции.

"В свою очередь, выдуманные истории лишены этого "гарнира", они созданы на основе логических конструкций, цель которых связать пункты А и В, и умолчать о том, что было посередине", – уточнили авторы.

Точность обнаружения лжи на основе данных факторов составляет порядка 70%. Согласно приведенному исследованию, человек в среднем говорит неправду около 30 раз в день.

Ранее сообщалось, что нецензурную лексику в разговоре постоянно используют 11% жителей России. В разговоре к подобной лексике прибегают 72% мужчин и 53% женщин. При этом 37% никогда ей не пользуются.

