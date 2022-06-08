Каждый девятый россиянин использует нецензурную лексику в общении – опрос

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Нецензурную лексику в разговоре постоянно используют 11% жителей России, сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
"Каждый второй общается с использованием местных идиоматических выражений лишь иногда, судя по комментариям, речь идет о ситуациях сильного гнева или раздражения", – следует из результатов.
В разговоре к подобной лексике прибегают 72% мужчин и 53% женщин. При этом 37% никогда ей не пользуются.
Согласно данным исследования, 49% респондентов одобряют предложение наказывать за употребление бранной лексики при детях или в их адрес, в то время как 29% придерживаются обратной точки зрения.
Аналитики отметили, что в два раза больше поддерживающих указанную инициативу среди тех, кто не использует нецензурную лексику (60%), чем среди часто ее употребляющих (27%).
Опрос был проведен среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.
Ранее директор Института воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты Наталья Агре выступила с инициативой ввести ответственность за употребление матерной лексики при детях или в их адрес.
При этом, как считает эксперт, поправки должны быть внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Однако в первую очередь важен самоконтроль.
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