Раздел с актуальными вакансиями появился на сайте "Технограда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На сайте Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ появился раздел с актуальными вакансиями, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, теперь у соискателей есть возможность найти работу в компании малого и среднего бизнеса столицы.
"Партнеры центра развития карьеры – это надежные работодатели, которые предлагают востребованные вакансии и дают возможность профессиональной реализации для кандидатов с любым опытом", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Раздел предлагает вакансии контент-менеджера, веб-дизайнера, маркетолога, финансового аналитика, разработчика 1C, ведущего бухгалтера и другие.
Соискатели могут отправить свое резюме с помощью общей формы сайта в разделе "Вакансии". Нужно выбрать подходящую должность и нажать на кнопку "Откликнуться". Затем пользователю придет письмо о том, что его резюме было получено. Также соискателю открывается бесплатный доступ в закрытый телеграм-канал, где каждую неделю выходит дайджест с новыми вакансиями, проходит общение с кадровым консультантом и анонсирование мероприятий по трудоустройству.
На первом этапе специалисты проведут отбор среди кандидатов, выявят нужные компаниям навыки и наличие опыта. Затем выбранные резюме передадут представителям работодателей. После этого компании напрямую свяжутся с кандидатами.
Кроме того, для представителей МСП консультанты центра могут оказать дистанционные услуги по подбору специалистов из собственной закрытой базы соискателей, а также провести обучение и личностное развитие действующих сотрудников.
Ранее у столичного "Технограда" появился авторский карьерный подкаст. Его слушатели узнают, как произвести впечатление на собеседовании, составить хорошее резюме и стать востребованным на рынке труда. В подкасте ведущий разговаривает с экспертами, в качестве которых выступают психологи и HR-специалисты центра развития карьеры "Технограда", карьерные консультанты и приглашенные спикеры.
Аудиопроект представлен на платформах "Яндекс.Музыка", Google и Apple Podcasts. Выпуски опубликованы как в веб-версиях сервисов, так и в их мобильных приложениях. Послушать их можно бесплатно.
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