Более 47 тыс паломников поклонились мощам святых Петра и Февронии

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Более 47 тысяч человек поклонились мощам святых Петра и Февронии с момента их принесения из Мурома в храм Христа Спасителя в столице, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу патриарха Московского и всея Руси.

"По состоянию на 20:00 19 июля 47 тысяч 400 паломников поклонились мощам святых Петра и Февронии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что время доступа к мощам святых Петра и Февронии увеличат на один час 20 июля – перед возвращением святыни в Муром. В субботу, 20 июля, храм откроют на час раньше – в 07:00. Таким образом, в последний день пребывания святыни в столице доступ к ней будет открыт с 07:00 до 20:00.

Мощи святых Петра и Февронии, живших в Муроме на рубеже XII–XIII веков, привезли в столицу 14 июля. Они останутся в храме Христа Спасителя до 20 июля.

Православные верующие чтят муромских святых как покровителей семьи и брака. Союз Петра и Февронии издревле считали образцом христианского супружества. Как сказано в летописи, дочь деревенского бортника Ефросинья (Феврония) вылечила от болезни муромского князя Петра (Давыда Юрьевича). Молодые люди полюбили друг друга и поженились. Будучи уже в преклонном возрасте, супруги приняли монашеский постриг. Умерли они в один день и час – 8 июля по новому стилю.

Мощи Петра и Февронии хранятся в городе Муром Владимирской области в Свято-Троицком женском монастыре. С 2008 года в России в память о святых Петре и Февронии отмечают День любви, семьи и верности.

