Глава МОК заявил, что Денис Тен был великолепным фигуристом

Фото: AP/Ng Han Guan

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бронзовый призер Олимпиады в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен был великолепным спортсменом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Денис Тен был великолепным спортсменом и отличным послом своего вида спорта, очаровательным человеком. Такая трагедия – его смерть в столь молодом возрасте", – цитирует его комитет в официальном микроблоге в Twitter.

Казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзу на Олимпиаде 2014 года в Сочи, скончался от ножевого ранения в Алма-Ате 19 июля.

По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, Тен встретил двоих неизвестных, которые пытались украсть зеркала с его машины. Во время потасовки преступники нанесли фигуристу ножевое ранение.