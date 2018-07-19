Глава МОК заявил, что Денис Тен был великолепным фигуристом

Фото: AP/Ng Han Guan
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бронзовый призер Олимпиады в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен был великолепным спортсменом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Денис Тен был великолепным спортсменом и отличным послом своего вида спорта, очаровательным человеком. Такая трагедия – его смерть в столь молодом возрасте", – цитирует его комитет в официальном микроблоге в Twitter.
Казахстанский фигурист Денис Тен, завоевавший бронзу на Олимпиаде 2014 года в Сочи, скончался от ножевого ранения в Алма-Ате 19 июля.
По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, Тен встретил двоих неизвестных, которые пытались украсть зеркала с его машины. Во время потасовки преступники нанесли фигуристу ножевое ранение.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: