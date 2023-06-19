Будущие контрактники рассказали о своей решимости защищать страну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, почему решили отправиться в зону проведения спецоперации.

По словам гостей центра, они преисполнены решимости спокойно и уверенно выполнять свой долг перед государством.

"В ВДВ (Воздушно-десантные войска РФ. – Прим. ред.) есть такой девиз: "Кто, если не мы?" Если не я, то кто? Другой не пойдет, я откажусь, а кто будет Родину защищать? Поэтому я принял это решение", – заявил один из добровольцев.

Другой будущий контрактник отметил, что его помощь стране сейчас необходима.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО