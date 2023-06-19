Москвичам рассказали о погоде 19 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 19 июня, в Москве и области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.

На этой неделе в Москве обещают комфортную погоду. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первые три дня температура в Москве будет соответствовать климатической норме в 23–25 градусов, а во второй половине недели дневная температура повысится до 26–27 градусов.

Он также предупредил, что в четверг, 22 июня, возможны осадки.



Москвичам пообещали погоду без осадков на следующей неделе