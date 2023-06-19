ЯНАО, НАО и Москва стали лидерами среди регионов России по доходам населения – СМИ

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Ямало-Ненецкий (ЯНАО), Ненецкий (НАО) автономные округа и Москва оказались лидерами рейтинга регионов России по доходам населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Рейтинг был составлен на основании отношения медианных среднедушевых месячных доходов жителей региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг за 2022 год. Кроме того, в исследовании учитывались доля жителей региона, живущих за чертой бедности и годовое изменение данного показателя.

Первое место в рейтинге досталось ЯНАО, второе – НАО, тройку лидеров замкнула Москва. В первую пятерку также вошли Магаданская область и Чукотка.

Последнее место в рейтинге заняла Ингушетия.

Среднестатистический житель лидирующих регионов может позволить себе приобрести в полтора–два раза больше услуг, утверждают авторы исследования.

Ранее сообщалось, что зарплата сотрудников бюджетных организаций в новых регионах России будет соответствовать майским указам президента РФ. До требуемого уровня зарплату доведут путем увеличения фонда оплаты труда с 1 января 2024 года.



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