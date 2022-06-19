За сутки в РФ госпитализированы 730 человек с коронавирусной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за сутки госпитализировали 730 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России. Количество госпитализаций снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,5%.

Выздоровели за сутки 3 279 человек, что на 25% меньше в сравнении с 18 июня. Умерли за сутки 62 человека.

Всего в РФ за последние 24 часа выявили 3 081 новый случай коронавируса. В Москве за сутки выявили 172 заболевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ впервые выявили вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5.

Она не исключила более интенсивного распространения данных штаммов, при этом, по ее словам, опыт и знания позволяют принять своевременные необходимые меры.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что, несмотря на снижение числа заболевших, коронавирус "никуда не ушел".

