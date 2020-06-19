В Кремле прокомментировали смерть экс-главы Чувашии Игнатьева

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал известие о кончине бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.

"Это, безусловно, очень печальная новость. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии", – цитирует Пескова ИА "НСН".

При этом он отметил, что Владимир Путин не будет делать каких-то специальных заявлений в связи со смертью Игнатьева.

О смерти Игнатьева стало известно накануне. Он находился в больнице, куда был госпитализирован в связи с коронавирусом. Экс-главе Чувашии было 58 лет.

29 января Игнатьев был отправлен в отставку "в связи с утратой доверия". До этого он стал фигурантом двух инцидентов.

18 января ему пришлось извиняться за свой призыв "мочить" критикующих власть журналистов. По словам экс-губернатора, он имел в виду тех людей, которые и называют себя журналистами, однако преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, которые губернатор поднял высоко над своей головой. Инцидент получил широкую общественную огласку. После этого Игнатьева исключили из рядов "Единой России".