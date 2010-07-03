Врио главы УВД по ЗАО назначен Марат Мустафаев

Фото: зао.мск.мвд.рф

Марат Мустафаев назначен временно исполняющим обязанности начальника Управления внутренних дел по Западному административному округу (ЗАО) ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Врио начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве назначен Марат Мустафаев", – передает агентство сообщение управления.

С февраля 2015 года Мустафаев был заместителем начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. В 2011-2015 годах он работал заместителем начальника УВД по ЮЗАО, служил в УВД по этому округу.

Награжден ведомственными медалями "За отличие в службе" III, II и I степени, "За доблесть в службе". Президент РФ также наградил его медалью "За отличие в охране общественного порядка".

13 июня Владимир Путин уволил генералов полиции Андрея Пучкова (возглавлял управление внутренних дел по ЗАО) и начальника управления по контролю за оборотом наркoтиков главка Юрия Девяткина. До этого ходатайство об увольнении Пучкова и Девяткина на имя президента направил глава МВД Владимир Колокольцев.

Причиной стала резонансная ситуация вокруг уголовного дела в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и задержали в центре Москвы 6 июня.

11 июня уголовное преследование корреспондента было прекращено по причине недоказанности его участия в совершении преступления, Голунова отпустили из-под домашнего ареста.

После этого МВД заявило, что будет принимать жесткие меры к своим сотрудникам за провокации при расследовании преступлений, связанных с наркотиками.

