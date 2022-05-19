Эксперт рекомендовала не злоупотреблять выпечкой и газировками на шведском столе в Турции

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На шведском столе в Турции не стоит злоупотреблять выпечкой на завтрак, соками и газировками, сообщила нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food Елена Свиридова.
Отдельно она выделила менемен – традиционный турецкий омлет с наполнителями.
"Стандартный набор: сыр, колбаса, грибы, болгарский перец, помидоры. Но злоупотреблять таким блюдом не стоит – поверхности для готовки не очищают перед каждым новым приготовлением, и омлет получается очень жирным", – приводит ее слова "Газета.ру".
Для омлета эксперт рекомендовала выбирать легкие овощные наполнители, а в потреблении выпечки необходимо соблюдать меру.
Кроме того, следует отказаться от газировки и соков из кулеров, так как эти напитки разбавляют водой для экономии, после чего в них добавляется много сахара для более выразительного вкуса.
Ранее диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала смузи и фруктовые соки напитками, мешающими сбросить вес.
По словам эксперта, бутылка фруктового сока может содержать количество сахара, равноценное его количеству в шоколадном батончике. В свою очередь, смузи негативно скажутся на похудении, если в них слишком много углеводов. Необходимо контролировать количество фруктов в напитке и добавлять в него белок и полезные жиры, отметила она.
"Доктор 24": ошибки в питании
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