Должник спрятался от петербургских приставов под одеялом и притворился собакой

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Санкт-Петербурге судебные приставы возбудили уголовное дело в отношении неплательщика алиментов, который пытался скрыться от сотрудников ведомства, притворившись собакой. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на петербургское управление ФССП РФ.
Уточняется, что приставы решили навестить мужчину после того, как его долг по алиментам вырос до 350 тысяч рублей – в месяц он должен был платить по 8,5 тысячи рублей. На тот момент он проживал в квартире матери вместе с новой девушкой.
Когда сотрудники ФССП пришли за неплательщиком, женщины ответили, что находятся дома одни, однако приставы заметили в одной из комнат силуэт, накрытый одеялом. Мать и девушка, заверили, что это собака. После этого из-под одеяла послышался вой и поскуливание. Приставы не поверили, что там находится питомец. Откинув одеяло, они увидели разыскиваемого мужчину.
После этого его отвезли в отдел, где оформили все необходимые документы. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до года лишения свободы.
Ранее в Москве два автомобиля BMW, принадлежащие юридическим лицам, переместили на спецстоянки из-за долгов по дорожным штрафам на миллион рублей. Они будут храниться там до оплаты всех долгов. Если же этого не произойдет, судебные приставы могут отправить машины на реализацию.
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