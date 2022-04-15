Две BMW переместили на спецстоянки из-за долгов по штрафам на миллион рублей

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За последние две недели два автомобиля BMW, принадлежащих юридическим лицам, переместили на спецстоянки из-за долгов по штрафам на миллион рублей, сообщает "Московский паркинг".

Автомобили будут храниться на спецстоянках до оплаты всех долгов. Если этого не произойдет, судебные приставы могут отправить машины на реализацию.

Штраф необходимо оплатить в течение 60 дней или обжаловать в течение 10 дней. Сделать это можно за несколько минут на mos.ru или в приложении "Парковки России".

Отмечается, что организация совместно с ФССП постоянно проводит рейды по выявлению злостных должников, не оплачивающих штрафы за неоплату парковки и другие нарушения ПДД. Нарушители в течение длительного времени занимают парковочные места без оплаты, не позволяя добросовестным автомобилистам припарковаться, а также игнорируют полученные штрафы.

"Водители, которые часто нарушают правила дорожного движения, не оплачивают штрафы и парковку, зачастую становятся виновниками аварий. Мы просим водителей соблюдать правила дорожного движения и оплачивать парковку", – говорится в сообщении.

В 2021 году Госавтоинспекция собрала 100 миллиардов рублей штрафов с помощью дорожных камер. В общей сложности вынесли более 160 миллионов постановлений. При этом около 41 миллиарда рублей штрафов приходится на Московскую область. Из общего объема выписанных штрафов оплачена лишь половина.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов рассказал, что количество штрафов выросло не из-за увеличения числа нарушений, а из-за современных алгоритмов. По его словам, благодаря новым технологиям удается выявить больше совершаемых нарушений.

