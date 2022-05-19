Специалист дала рекомендации по поиску работы во время кризиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Люди должны быть готовы оказаться на рынке труда во время кризиса и уметь на нем ориентироваться, считает консультант по поиску работы и управлению карьерой, эксперт курса Skillbox "Как найти работу сегодня" Татьяна Минаева.

"Кандидат должен сделать несколько резюме, составить несколько сопроводительных писем, отрепетировать самопрезентацию, заготовить ответы на стандартные вопросы на собеседовании (минимум на 10, а лучше на 50 вопросов), а еще нужно постоянно мониторить новые вакансии и регулярно на них откликаться", – приводит "Газета.ру" ее слова.

Эксперт добавила, что в кризис на поиск работы может уйти вдвое больше времени из-за внезапных сокращений и увеличенной конкуренции.

Даже при наличии работы следует обновлять резюме, искать новые предложения и откликаться на них для отработки навыков поиска работы, отметила Минаева.

По ее словам, необходимо преодолевать связанные с поиском нового места страхи. Для этого эксперт рекомендует их выписать, а затем спросить себя, что именно представляет страх и что можно сделать с этим.

Кроме того, нужно задавать интересующие соискателя вопросы компании, а также попросить совета у родных и близких перед принятием окончательного решения.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, на какие факторы следует обратить внимание при переходе на работу фрилансером. Ключевыми для фрилансера качествами эксперт назвала высокий уровень дисциплины и самоорганизованность. Таким специалистам необходимо приниматься за работу даже тогда, когда нет настроения, и следовать ранее намеченному графику.

