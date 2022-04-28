Психологи рассказали, что одиночество мешает устроиться на работу

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Психологи из Экстерского университета провели исследование и выяснили, что одиночество мешает устроиться на работу, сообщает "Газета.ру".

Специалисты изучили ответы более 15 тысяч человек, опрошенных дважды с перерывом в несколько лет. Помимо основных параметров, участники также рассказывали, насколько часто чувствуют себя одинокими.

Как оказалось, люди, не имеющие работу, чаще сталкиваются с одиночеством. При этом тем, кто чувствовал себя одиноким, было сложнее устроиться на работу.

"Наше исследование проводилось в основном до пандемии, однако мы подозреваем, что эта проблема может стать еще более актуальной, поскольку все больше людей работают дома и потенциально могут столкнуться с изоляцией", – отметили психологи.

В материале говорится, что результаты свидетельствуют о том, что одиночество и отсутствие работы могут превратиться в замкнутый круг, из которого человеку будет сложно выбраться.

Ранее психотехнолог Сергей Маркелов рассказал, как справиться с одиночеством и перестать запираться в четырех стенах. По словам специалиста, каждый человек в определенные моменты жизни может винить весь мир в своих проблемах, однако в первую очередь нужно перестать себя жалеть.

По его словам, чтобы разорвать кокон одиночества, нужно делать шаги навстречу другим людям. Важно проработать свое эго для полноценного, здорового общения с людьми, подчеркнул эксперт.

