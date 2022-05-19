В ГП предложили предоставить прокурорам удаленный доступ к камерам в колониях

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Генпрокуратура России выступила с инициативой предоставления удаленного доступа к камерам в колониях и СИЗО прокурорам для надзора за учреждениями.

"Считаем целесообразным решить вопрос обеспечения в режиме реального времени удаленного доступа надзирающих прокуроров к системам видеонаблюдения в учреждениях УИС, что позволит кардинально повлиять на повышение результативности надзорной деятельности", – заявил исполняющий обязанности замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев на круглом столе в Совфеде.

Он добавил, что из-за ослабления внимания к правам на личную безопасность осужденных и заключенных со стороны ФСИН РФ происходят многочисленные нарушения. Кроме того, в ряде российских регионов наблюдается незаконное обращение с отбывающими наказание.

По словам Зверева, в 2021 году число уголовных дел по фактам незаконного обращения с данной категорией граждан составило 205, что почти вдвое больше уровня 2020 года (116 дел).

Ранее сообщалось, что заключенные СИЗО № 6 УФСИН Москвы заявили, что в учреждении нарушают их права на конфиденциальное общение с адвокатами. Они также пожаловались на антисанитарию в прогулочных двориках и старших по камере.