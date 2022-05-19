Онищенко рассказал, как уберечь детей от гепатита неизвестной этиологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Чтобы уберечь ребенка от гепатита неизвестной этиологии, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рекомендует отказаться от поездок в неблагополучные по этой болезни страны, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что, если поездка все-таки неизбежна, стоит внимательно подходить к выбору места проживания, следить за качеством пищи и воды.

"Первое, что нужно сделать, – в те страны, где это регистрируется, не ездить, тем более большой нужды в этом нет", – сказал доктор медицинских наук.

Он добавил, что, хоть речи о заболевании гепатитом неизвестной этиологии среди взрослых не идет, нельзя исключать, что они могут быть переносчиками этой инфекции. В связи с этим доктор посоветовал быть настороже семьям, где есть дети, а кто-то из взрослых был в неблагополучной по этому заболеванию стране.

По его словам, настороженность должны проявлять и врачи в медицинских учреждениях, чтобы своевременно выявить заболевание. Онищенко добавил, что конкретных данных о том, что могло бы вызвать данные случаи заболевания гепатитом у детей и насколько заразна болезнь, пока нет, значимую роль играет скорость диагностики.

Ранее стало известно о девяти предполагаемых случаях острого гепатита неизвестного происхождения у детей в Швеции. Все они заболели с ноября 2021 года по апрель 2022 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 20 странах мира в настоящее время насчитывается как минимум 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.

