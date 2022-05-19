Россиян предупредили о штрафах за оскорбления в домовых чатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юрист адвокатского бюро Nordic Star Артем Берлин предупредил, что за оскорбление соседей в домовых чатах предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт пояснил, что оскорбление оппонента с использованием нецензурной брани квалифицируется по статье КоАП РФ об унижении чести и достоинства, выраженном в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.

"Статья административного кодекса о публичных оскорблениях с использованием интернета может применяться и к домовым чатам. Она предусматривает штраф для физлиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей", – пояснил Берлин.

По его словам, пострадавший может обратиться в полицию с распечаткой нотариально заверенных скриншотов чата. В отношении обидчика будет составлен административный протокол, а дело рассмотрит мировой судья.

Берлин отметил, что потерпевший самостоятельно определяет наличие унижения чести и достоинства, а также оценивает его степень. При этом непристойность формы высказывания оценит суд путем проведения лингвистической экспертизы.

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