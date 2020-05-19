ВОЗ оценит свои действия во время пандемии COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ скоро оценит собственные действия во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает RT.

"ВОЗ полностью привержена принципам транспарентности, подотчетности и нацелена на постоянное улучшение своей деятельности", – поделился гендиректор организации, когда закрывал 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Гебрейесус отметил, что также приветствуются любые инициативы по усилению глобальной безопасности в сфере здравоохранения.

Оценивать действия организации начнут в скором времени, добавил гендиректор ВОЗ.

Ранее американский президент Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования. По словам главы Белого дома, организация должна в течение 30 дней провести реформы, которые требуют США.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Согласно последним данным организации, в мире зафиксировали более 4,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 311 тысяч человек скончалось.

В РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.