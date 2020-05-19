Эксперт рассказал, как продлить гарантию во время самоизоляции

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Эксперт Алексей Егармин рассказал, что делать тем, кто столкнулся с некачественным товаром, но не может вернуть его по гарантии из-за режима самоизоляции.
Он напомнил, что в связи с введением периода нерабочих дней многие предприятия, связанные с ремонтом и бытовыми услугами, перестали работать. Многие из них продолжают бездействовать и сейчас, отметил Егармин.
"В последнем обращении президент сказал, что начинают работать строительные отрасли и промышленные предприятия. Все остальное на местах определят губернаторы. То есть дальше ситуация начинает делиться по регионам. Например, в Москве торговые предприятия бытового обслуживания населения не будут работать пока что до 31 мая", – сказал Егармин в интервью радио Sputnik.
В связи с этим, по словам эксперта, гарантийные сроки обязаны продлеваться, поскольку гражданин попал в такую ситуацию по независящим от себя обстоятельствам.
"Права потребителя ущемлены быть не могут. Человек попал в обстоятельства, которые от него не зависят, и обязан выполнять требования органов власти. Требования закончатся, все заработает, и все сроки будут восстанавливаться. Соответственно, все эти сроки нужно суммировать", – отметил Егармин.
Он привел пример ситуации, в которой гарантия завершилась через 5 дней после объявления нерабочих дней. Егармин отметил, что в таком случае гарантия должна быть продлена после завершения режима самоизоляции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в настоящий момент столица не готова к открытию парикмахерских, салонов красоты и предприятий, осуществляющих бытовые услуги. Он назвал их наиболее проблемными с точки зрения распространения коронавируса.
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