Турция может потребовать от авиакомпании "Азимут" возместить расходы после ЧП в Анталье

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Власти Турции могут потребовать от российской авиакомпании "Азимут" возмещения расходов на тушение пожара в аэропорту Антальи, возникшего после жесткой посадки их самолета модели Superjet в ноябре 2024 года. Об этом сообщил адвокат Джандаш Гюрол в беседе с РИА Новости.

По словам адвоката, власти Турции рассматривают возможность предъявления претензий к авиакомпании "Азимут" и возмещения затрат, связанных с тушением возгорания, возникшего после инцидента с самолетом, а также его дальнейшее обслуживание. Кроме того, из-за ЧП возникли перебои в авиасообщении.

Джандаш Гюрол представляет интересы нескольких пассажиров самолета Superjet авиакомпании " Азимут", подавших коллективные иски против компании, обвиняя ее в мошенничестве и умышленной аварии. Пострадавшие требуют принести им публичные извинения и возместить ущерб здоровью.

Напомним, вечером 24 ноября 2024 года в аэропорту Антальи после жесткой посадки самолета авиакомпании " Азимут" начался пожар. Огонь удалось быстро потушить, в результате ЧП никто из пассажиров не пострадал.

Позже выяснилось, что причиной жесткой посадки российского самолета стал сдвиг ветра, который невозможно было спрогнозировать. Из-за повреждения баков топливо разлилось по взлетно-посадочной полосе, после чего начался пожар.