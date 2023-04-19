Депздрав опроверг информацию об анкетировании возможных призывников в поликлиниках

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Информация о том, что в московских поликлиниках проводится анкетирование мужчин для предоставления сведений о здоровье потенциальных призывников, является ложной. Об этом сообщили на официальном сайте столичного Депздрава.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в столичных поликлиниках мужчинам в возрасте от 18 до 64 лет предлагается заполнить анкеты о состоянии здоровья. В случае отказа от анкетирования медучреждение не предоставляет свои услуги.

"Анкета, представленная на фотографиях в публикации, является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра, который проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 27.04.21 № 404н", – отметили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что прохождение анкетирования является первым этапом при диспансеризации. Данная система разработана для выявления наиболее частых заболеваний и факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, включая онкологию и болезни сердечно-сосудистой системы.

В столичном Депздраве отметили, что, анализируя заполненную анкету, врач определяет факторы риска. На основании полученных данных от пациента специалисты назначают дополнительные исследования к стандартным мероприятиям диспансеризации. Медработники городских поликлиник проводят работу по информированию пациентов о возможности, необходимости и важности диспансеризации, которую каждый может пройти в медучреждении.

Ранее начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ полковник Андрей Бирюков заявил, что веерных рассылок электронных повесток россиянам делать не будут.

Полковник отметил, что теперь граждане страны смогут направлять документы в электронном виде. Также их будут информировать о постановке на воинский учет через личные кабинеты на "Госуслугах".

