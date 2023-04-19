МВД не будет штрафовать за портреты ветеранов на машинах в ходе "Бессмертного полка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Полиция не станет штрафовать водителей, которые в дни проведения акции "Бессмертный полк" разместят на автомобилях портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД со ссылкой на его официального представителя Ирину Волк.

По установленным правилам, водитель не должен управлять транспортным средством, имеющим неисправности. Речь идет о снижении уровня обзорности с водительского места. В таком случае любые лишние предметы или наклейки могут стать помехой, а водитель за их расположение в неположенном месте может получить штраф.

Волк подчеркнула, что портреты или изображения на автомобилях не должны ограничивать обзор водителю.

"Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах", – поделилась она.

Представитель министерства добавила, что МВД рекомендовало закрепить снимки на стекла машин с внутренней стороны.

Акция "Бессмертный полк" в России в 2023 году пройдет в смешанном формате – в очном и дистанционном. По словам председателя центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольги Занко, такое решение было принято, чтобы как можно больше людей смогли подобрать себе наиболее удобный вариант.

В свою очередь, сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заявила, что традиционного очного шествия акции в РФ в этом году не будет. Некоторые регионы уже отказались от этого в силу угрозы.