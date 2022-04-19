Диетолог рассказала о вреде магазинного фарша

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В магазинном фарше содержится мало полезных веществ, кроме того, он может содержать вредные добавки. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач диетолог-эндокринолог Полина Королева.
"По сути, магазинный фарш – это обедненное мясо, которое лишено многих полезных веществ, присутствующих, например, в мясе на кости. Периодически этот продукт употреблять можно, но он не должен занимать преимущественное место в рационе", – объяснила она.
По словам специалиста, в готовом фарше из магазина обычно мало белка и много жира, поэтому предпочтение лучше отдать цельному мясу или рыбе. Если все же хочется блюдо с применение фарша, то сделать его можно самостоятельно, другой вариант – попросить прокрутить его из самостоятельно выбранного куска мяса сразу в магазине, где такая услуга есть.
Ранее ученые предупредили о вредных последствиях чрезмерного употребления мяса. Так, регулярное превышение суточной нормы белка способно привести к образованию камней в почках, появлению лишнего веса, а также вздутию и запорам.
"Городской стандарт": альтернативное мясо
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