Диетолог назвала самый вредный ингредиент лапши быстрого приготовления

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Диетолог Елена Соломатина назвала пальмовое масло в пакетике самым опасным ингредиентом в лапше быстрого приготовления.
В целом такое блюдо нельзя назвать вредным для организма, рассказала эксперт Москве 24. Однако пальмовое масло, которое иногда добавляют в пакетиках как дополнительный ингредиент, лучше не использовать, советует Соломатина.
"Само пальмовое масло, которое производят в Малайзии и Индонезии, не бьет по организму: там есть вредные фракции, но они компенсируются полезными. Нам везут совершенно другой продукт, в котором полезную фракцию убирают", – объясняет диетолог.
Кроме того, в Россию поставляется пальмовое масло с содержанием глицидола. Это органическое соединение, которое обладает канцерогенными свойствами и сбивает обменные процессы, говорит Соломатина.
В небольшом количестве это масло не нанесет огромного вреда, но лучше его все же избегать, добавила специалист.
В целом в лапшу быстрого приготовления можно добавить приправу, которая обычно есть в упаковке. "Единственное, в ней может быть глутамат натрия, а он стимулирует аппетит. Это важно для тех, кто не хочет поправляться", – предупредила диетолог.
Следует помнить, что такую лапшу делают не из твердых сортов пшеницы, и она может спровоцировать быстрый подъем уровня глюкозы в крови: это нужно учитывать диабетикам и людям с лишним весом, сказала эксперт.
"При этом если вместе с лапшой целиком съесть, например, помидор, огурец или три листа салата, тогда все скомпенсируется клетчаткой. И уровень глюкозы так повышаться не будет. По сути, за счет овощей мы делаем из лапши пасту из твердых сортов пшеницы. А она не вредна", – резюмировала Соломатина.
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