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Москва 24

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Общество

15:22 (обновлено 19.04.2021 16:32)

Дождь и порывистый ветер надвигаются на Москву

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупредили, что москвичей ожидает сильный дождь в ночь с 20 по 21 апреля. Также, по их словам, прогнозируется ветер, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду.

На портале "Метеоновости" говорится, что в ночь на среду в городе может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. По словам синоптиков, предыдущий рекорд для 21 апреля был установлен в 1986 году. Тогда в городе выпало 16,9 миллиметра осадков.

Ранее москвичей предупредили о резких перепадах атмосферного давления. По информации синоптиков, давление начнет расти вечером в среду. 22 апреля оно будет на 3–5 единиц выше нормы.

Метеозависимым людям рекомендуют в данный период быть более внимательными к своему здоровью.

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 19 апреля

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