Москвичей предупредили о резких перепадах атмосферного давления

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На текущей неделе в Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
"Атмосферное давление вечером во вторник станет резко падать. Своим центром южный вихрь в среду, 21 апреля, пройдет практически через Московский регион, из-за этого падение давления ожидается примерно на 15 единиц, до 735 миллиметров ртутного столба днем 21 апреля, что существенно ниже нормы", – говорится в сообщении.
По информации синоптиков, давление начнет расти вечером этого же дня. 22 апреля оно будет на 3–5 единиц выше нормы. Метеозависимых людям рекомендуют в данный период быть более внимательными к своему здоровью.
"Необходимо соблюдение режима труда и отдыха, своевременный прием необходимых лекарственных препаратов, внимательное отношение к своему самочувствию", – отмечают специалисты.
Ранее синоптики спрогнозировали климатические качели в Центральной России в мае. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, начало месяца будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы.
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