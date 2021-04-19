В УФСИН заявили о переводе Навального из колонии в стационар для осужденных

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Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области, переводят в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Такое решение приняли врачи, говорится на сайте УФСИН по региону.

"Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая в том числе специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами", – говорится в сообщении.

При этом в УФСИН подчеркнули, что состояние Навального оценивается как удовлетворительное. В ведомстве добавили, что ежедневно осужденного осматривает врач-терапевт. Кроме того, с согласия пациента ему назначили витаминную терапию.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде признал это решение законным.

Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Позднее, в 2017 году, испытательный срок продлили на год за систематические неявки на регистрацию и неоднократное привлечение к административной ответственности.