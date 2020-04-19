Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

С 23 апреля для передвижения по городу гражданам потребуется разрешение установленного образца. Оформить его можно будет с 20 апреля. Изменения утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Документ с разрешением будет выдавать администрация города. Он будет действовать при предъявлении паспорта и будет давать право на перемещение к месту работы от места проживания и обратно.

В Москве пропуск начал действовать с 15 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. Аналогичные меры ввели и в Подмосковье.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

