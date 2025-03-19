Карьерный эксперт Семеренко: внешний вид важен на собеседовании

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Карьерный эксперт Светлана Семеренко заявила, что правильно подобранный наряд увеличивает шансы получить предложение о работе. Ее цитирует RT.

Семеренко рекомендовала ознакомиться с корпоративной культурой компании, перед тем как определяться с нарядом на собеседование. По ее словам, предпочтение следует отдавать аксессуарам, которые дополнят образ, но не будут отвлекать.

"Внешний вид на собеседовании играет большую роль, но не стоит идти против себя: одежда должна всего лишь подкрепить вашу уверенность в себе", – сказала эксперт.

Семеренко уточнила, что не следует забывать о базовых аспектах: чистые волосы, отсутствие неприятных запахов и свежая одежда. Она добавила, что обувь должна быть вычищена, а руки приведены в порядок.

Ранее стилист Лена Червова заявила, что катышки визуально удешевляют образ, даже если одежда дорогая. Червова предложила использовать для чистки специальную машинку, канцелярский скотч и пемзу.